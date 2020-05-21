磐石艦隊驗抗體結果曝光　陳時中：有8人是陽性　

中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，今(21)日公布國內新增1例新冠肺炎病例(案441)，是一名30多歲男性從境外移入，目前441例確診，分別為350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，確診個案中7人死亡，407人解除隔離。
另外針對先前敦睦艦隊的抗體採檢結果，指揮中心指揮官陳時中今天表示，病毒專家檢測，先前艦隊的36個確定病例，已經有26位已經康復，剩下10人住院治療中，而血清的檢驗裡面有抗體，大概有8位，專家還在研判流行的路徑。
指揮中心發言人莊人祥表示，目前這8人驗出抗體的，不在先前的36人確診名單當中，被認為是「極可能病例」，但是相關的傳染途徑、源頭等，目前還沒有釐清。
另外，指揮中心指出，為強化國內社區監測，實驗室主動針對流感併發重症陰性檢體進行新型冠狀病毒檢驗，1月24日至5月18日間共計完成431件，僅檢出1例陽性(案19)，其餘皆為陰性。
指揮中心表示，全球累計5,021,902例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,575,065例、俄羅斯308,705例、巴西271,628例、英國251,290例及西班牙232,555例為多；病例中327,141例死亡，以美國94,576例、英國35,704例、義大利32,330例、法國28,132例及西班牙27,888例為多。
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