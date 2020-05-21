30多歲男返台確診　自曝：抵台後才收到墨國確診報告

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增1例COVID-19(新冠肺炎)病例(案441)，為30多歲男性，今 (2020)年1月下旬赴墨西哥工作，昨(20)日返國。
根據了解這名個案，在墨西哥期間，曾在4月30日至5月1日間出現發燒症狀，5月5日起出現輕微咳嗽，症狀持續至今，5月11日至13日有腹瀉情形，5月20日返國入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員採檢後送到集中檢疫所隔離，在今日確診，目前住院隔離治療中。
指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案在5/5墨西哥公司有安排採檢，當時是驗抗體，檢驗結果是陰性，5/13公司又做了PCR採檢(核酸檢測)，回台後在集中檢疫所時，才收到公司傳來檢驗報告是陽性。
專家諮詢小組召集人張上淳也表示，這名個案5/1開始發燒，認定是那時候開始發病，而公司1周內就採檢抗體，通常會是陰性，整個過程看起來是可以理解的，5/20返國後再次採檢，雖然還是陽性，不過病毒量已經是減少了，呈現弱陽性。
張上淳提到，通常感染一周後才會抗體陽性，所以一周內採抗體陰性，我們覺得是合理的，整個過程都是跟國內看到的個案，大致符合的。
另外指揮中心也指出，個案搭機返國時全程佩戴口罩並有適當防護，且入境後即送往檢疫所及醫院隔離，未與國內親友接觸，因此暫無匡列接觸者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。