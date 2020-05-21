女逛賣場見「神秘商品加大鎖」！員工一看神回：被偷怕了

連鎖平價超市「全聯福利中心」架上商品應有盡有、價格經濟實惠，先前還提供口罩取貨服務，幾乎成為台灣人最愛逛的超市霸主之一。近日就有網友在臉書社團透露自己逛全聯時發現架上牛奶竟被上了防盜鎖，好奇許久終於拍下來詢問，眾人一看也十分納悶，內行網友此時也跳出來解釋「背後真相」。

原 PO 在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享自己逛全聯時看見的奇景，他好奇的貼出照片問「請問這麼多鮮奶，為何只有這瓶要加上防盜」，從照片中可以看到，架上擺滿各家品牌的鮮奶，卻只有他手中這罐商品被鎖上，外觀看起來和百貨服飾店的防盜扣無異，在鮮奶瓶蓋處圍了一圈，讓眾人也不禁納悶背後原因為何。

▲原 Po 貼出困惑他已久的照片，好奇防盜的原因。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）

這張圖片曝光後，隨即引眾多網友熱議，紛紛留言推測「這瓶的訂價很高嗎？」、「體積較小，容易被夾帶摸走吧」，也有網友開玩笑表示「這是店員喝一半先放在冰櫃上的」、「即期鮮奶送即期防盜」、「這瓶違停，被上大鎖了」、「打開來喝一口會響嗎」、「感覺像全聯的隱藏彩蛋」。

不過內行網友則一看秒懂，立刻在貼文底下解釋「這表示它很常被偷，各家分店不一樣的」、「我之前做工讀的經驗是，可能是那家分店失竊率過高的商品，被偷怕了」、「道理應該跟小朋友戴防走失手錶一樣吧」、「我家這邊全聯反而是真空包的牛腱牛肋還有真空包的牛排都有防盜」、「我還遇過生鮮冷藏肉貼防盜的」。（編輯：楊智傑）