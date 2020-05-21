影／小心致災性降雨！氣象局：四地區達大豪雨等級雨量

屏東縣政府也隨即宣布，春日鄉士文村明（22）日停止上班、停止上課，成為全台第一個宣布停班課的鄉鎮。另外在

▲24小時累積雨量預測圖。（圖／氣象局提供）

受到滯留鋒面影響，台灣各地區今（21）天氣轉趨不穩定，中央氣象局表示，尤其從今天下午開始，西南風逐漸增強，降雨強度及範圍逐漸增加，到明天一整天，全台出現豪雨、大雨的機率增高，明天開始，西南風轉變成西南氣流，在中部及南部地區甚至會出現豪雨以上等級的降雨發生。氣象局在今天下午召開記者會，說明氣象預報作業，為因應這次強降雨可能造成的災害，預報作業目前已進入大規模豪雨的強化預報作業，接下來逐三個小時會提供定量降水預報以及更新縣市雨量的預報值。根據氣象局雷達回波圖，雲系不斷從西邊往東籠罩在台灣上空，各地都出現短暫陣雨或雷雨，最大雨勢在屏東春日，到今天下午兩點已經有108毫米累積雨量，高雄時雨量有超過50毫米，越晚雨勢也會更強、更明顯。從未來24小時的雨量預測圖上顯示，從今天下午2點到晚上甚至到明天清晨，各地降雨明顯增加，最大累積雨量地區在南投以南山區，預期有機會來到350毫米到450毫米，平地在嘉義以南也可能會出現200到350毫米之間的累積降雨；也就是說，南投縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣的山區會達到大豪雨等級強度，其他地區降雨也相當於豪雨或大雨等級。而這波鋒面移動速度很緩慢，明天還是在台灣上空，要一直到週六鋒面才會稍微往南移動，北部地區降雨在週六有機會緩和，但是中南部都要一直到鋒面進入巴士海峽後，才會減緩。氣象局也特別提醒，在今天到明天這段時間，各地要防範豪雨等級以上的降雨，雷擊和強陣風現象也要特別注意，另外由於西南部沿海屬於大潮，低窪地方要特別留意潮邊海水變化的狀況，並隨時注意氣象局最新資訊以及特報資訊。