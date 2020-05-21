老屋文化掀熱潮　基隆義重町澡堂神秘面貌曝光

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▲許振燦內科。(圖/基隆市政府文化局提供)

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基隆市文化局近日於 Facebook 舉辦基隆老屋照片分享活動，獲得熱烈迴響其中基隆網友分享珍貴照片，包含極為罕見的澡堂老屋「貴賔池」、許振燦內科與闢建西岸貨櫃場前的仙洞民房等，不僅讓網友爭相展現基隆隱藏的神秘老屋，同時也證明基隆富含深厚文化底蘊。基隆市文化局長陳靜萍提到，由文化部補助的私有老建築保存再生補助計畫已經執行1年來，成果相當豐碩，即時起至6月3日正在陽明海洋文化藝術館4樓，舉辦「基隆私有老建築保存再生計畫成果展」，展現基隆老屋的文化風貌及改造實力。文化局也在粉絲專頁上發起活動，請網友一起來分享老照片，此次活動讓許多過去尚未曝光的老照片有被看見的機會，像是平日難有機會窺見的義二路澡堂老屋「貴賔池」，透過網友照片與影片一揭神秘面貌，發現建築立面不只保有酒瓶、龍蝦與溫泉的雕飾，更有在地人上線親身分享曾於民國61年實際消費的經驗，十足令人驚喜。陳靜萍說，非常感謝網友在文化活動上的熱情參與，藉由網路社群平台的串聯分享，呼應文化部私有老建築保存再生補助計畫基隆經文化局輔導及送審後，共10案獲得補助，皆是民間自發申請，極具文化資產保存的象徵意義。同時搭配網路線上聲量加成，發掘出過去不曾見過的文化風華與建築面貌，相信還有更多隱藏在城市角落的基隆老屋等待被發掘、再生與使用。陳靜萍說，老屋是一座城市最顯而易見的歷史文化招牌，如何接續寫下新時代的歷史篇章，也讓下一代更加認識基隆，基隆老屋的保存再生只是第一步也邀請大家在6月3日前來看展，除了認識基隆老屋外，也一並同思考與探索屬於這座城市的下一步。