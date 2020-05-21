國外染疫想回台　指揮中心：先通報否則涉刑責

隨著台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，今日中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，目前已有一名在國外染疫者回台。未來若有在國外確診的民眾想回國，須先告知駐外單位或指揮中心，若未告知且不符回國條件者，可能面臨刑責。日前指揮中心宣布，有條件放行在國外染疫者，只要從發病到登機間隔超過2個月以上且症狀已消失，或在國外取得2次呼吸道檢體病毒核酸檢測陰性，就可回台。莊人祥晚間表示，之所以會討論開放，是由於一名在南美確診康復的民眾希望回台，經在美國兩次採檢陰性，獲指揮中心許可回台，回台再採檢也是陰性。據瞭解，目前還有1名在東南亞國家染疫的國人也想回台，正在申請程序中。今日國內新增一名新冠肺炎境外移入確診案例，是一名在墨西哥工作染疫的男性。莊人祥表示，根據個案自訴，他是在回台後才收到確診通知，且回台的班機上有做好防護措施，入境時也都有主動告知。他也提醒民眾，若在國外染疫者想要回台，應先跟駐外單位聯繫、或經國際IHR通報後，台灣端也會註記，必須符合相關條件才能回台。如果旅客不符合返國條件且未先告知、逕自返台，因此而造成傳染他人的風險，則可能違反嚴重《特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條，恐須負刑事責任，可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬以上200萬元以下罰金。對於人在國外、又自覺可能染疫的民眾，莊人祥提醒，因新冠肺炎的症狀與其他疾病很相似，容易混淆，若沒有採檢，很難分辨。民眾若有相關症狀，入境前應誠實告知。