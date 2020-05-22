住「桃園vs台中」該怎選？過來人一面倒曝心聲：什麼都贏

▲台中。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

▲有網友在 PTT 八卦版提到，桃園和台中都算是快速發展中的城市，若要選擇其中一個地方居住，大家會偏好哪一邊？貼文立刻引發熱議，釣出許多過來人親吐心聲。（圖／翻攝自 PTT ）

台北房價居高不下，不論是買房、租屋價格都比其他縣市貴上許多，不少上班族也會轉往桃園居住，以通勤取代高額房價。就有網友在 PTT 八卦版提到，桃園和台中都算是快速發展中的城市，若要選擇其中一個地方居住，大家會偏好哪一邊？貼文立刻引發熱議，釣出許多過來人親吐心聲。原 PO 以「住桃園好還台中好？」為題，貼文提到雙北房價高，且人口密集，住起來不舒服，新竹感覺只是工作的地方，沒有生活的氛圍，因此有些北部年輕人會考慮南漂到桃園或台中定居，不禁好奇詢問廣大鄉民「桃園跟台中都是快速發展中的城市，住桃園好還台中好？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我桃園住 20 年，台中住 4 年，秒選台中」、「住了一年桃園差點發病給你參考」、「我桃園人，我會想住台中，至少都市規畫、吃的玩的都比桃園多」、「同行業同一個職缺，桃園開 4 萬，台中 2 萬 5 ！」「台中什麼都贏桃園，除了空氣跟薪資」、「桃園只有離台北近這個優點」、「台中環境好多了，桃園只能跟新竹拚沙漠」、「桃園的市容就是第三世界」。不過，也有部分網友表示「桃園除了無聊點，不然還可以啦，到台北也近」、「桃園，出國方便」、「工作機會，綜合房價，桃園好」、「我最注重空氣品質，搬到龜山林口這邊覺得超爽」、「當然桃園，離台北近好逛」。（編輯：賴詠璿）