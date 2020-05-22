電動車補助獨厚副議長家族？楊曜再槓澎縣府

▲楊曜說澎湖縣政府今年突然動用離島基金，只補助了「電動車」這個項目，卻刻意排除符合環保的七期燃油車，讓傳統機車行業績一落千丈難以生存。（圖／記者張塵攝）

▲去年11月在澎湖開幕的知名電動機車旗艦店，是陳雙全家族所經銷，開幕典禮時澎湖縣環保局長陳高樑還親臨祝賀毫不避諱。（圖／記者張塵攝）

澎湖籍立委楊曜再度槓上澎湖縣政府與副議長陳雙全，痛批縣府對購買燃油車民眾不公，並質疑副議長陳雙全家族經銷知名品牌的電動機車，縣府今年就動用離島建設基金，補助電動車購置；澎湖縣政府回應，電動機車是補助購買人，民眾可自由選擇廠牌，至於環保署有補助購買燃油車，縣府絕未獨厚特定廠商。而陳雙全也在臉書反批楊曜身為中央民意代表，何必質疑行政院的綠能政策呢？立委楊曜表示，經濟部為扶植產業補助電動車，環保署為了減少空污補助電動車，同時也補助一樣環保的七期燃油車，但是有些民眾覺得疑惑的是，澎湖縣政府今年突然動用離島基金，只補助了「電動車」這個項目，卻刻意排除符合環保的七期燃油車，讓傳統機車行業績一落千丈難以生存。經查原來去年11月開幕的知名電動機車旗艦店，竟然是澎湖縣議會副議長陳雙全家族所經銷，開幕典禮時澎湖縣環保局長陳高樑還親臨祝賀，今年史無前例以離島建設基金，加上自籌財源的雙重補助電動車購置。對於縣府獨厚副議長家族企業，楊曜大嘆「這一切真的太巧合了」，希望澎湖縣議會民進黨黨團好好發揮監督的角色，別讓購買七期燃油車的民眾損失了該有的權利，畢竟補助經費不該是縣長送給副議長的禮金。澎湖縣政府回應，去年中央為提高離島地區電動機車比率，同意由離島建設基金補助離島三縣購置電動車補助，縣府爭取到450萬中央補助款，地方配合款150萬。預計加碼補助新購電動機車，重型每輛補助1萬8,000元（240輛）、輕型每輛補助1萬元（60輛）。澎湖補助購買電動機車模式與全國一致，直接補助購買人，並非車行，目前澎湖有三大廠牌電動機車，民眾可自由選購。至於有民眾汰換老舊機車購買七期燃油機車，環保署提供澎湖、金門、連江一致補助標準，今年補助5,000元，明年補助3,000元。未來在財源許可的情況下，可研議加碼補助換購七期燃油機車。