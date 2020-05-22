台理髮師愛「兩邊推高」？男崩潰求助　眾曝理由：沒得選

▲有網友在 PTT 八卦版提到，台灣理髮設計師似乎特別喜歡幫客人剪「兩邊推高」的髮型，卻覺得自己並不適合這樣的髮型，貼文立刻引發熱議，眾人紛紛點出背後原因。（圖／翻攝自 PTT ）

髮型可以改變一個人，然而髮型百百種，各國流行的髮型也略有異同。近日，有網友在 PTT 八卦版提到，台灣理髮設計師似乎特別喜歡幫客人剪「兩邊推高」的髮型，卻覺得自己並不適合這樣的髮型，貼文立刻引發熱議，眾人紛紛點出背後原因，直呼「沒得選啊！」原 PO 以「台灣理髮設計師只會兩邊推高嗎？」為題，貼文提到台灣設計師剪男生頭髮，似乎只會「兩邊推高」，路上看到 10 個理髮 10 個全部兩邊推高，前陣子在網上詢問是否有會剪輕爽男生短髮的設計師，推文也一致認為台灣剪男生就是兩邊推高，崩潰直嚷「這根本詐騙啊！兩邊推高不管誰都會啊！」原 PO 接著表示，先前還去過一家新開幕的理髮店，設計師幫他剪完頭髮，「差點給我剪成金正恩，還說這樣比較適合我」，一看差點沒暈倒，無奈的說「金正恩髮型，連貝克漢都無法駕馭啊！」不禁好奇詢問廣大鄉民「究竟台灣的設計師是不是同一個老師教出來，只會兩邊推高啊？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「你找 100 的是這樣啦」、「還有上面打薄啊」、「左右推高後面推高上面打薄剪短」；不過，許多網友指出「方便啊，台灣熱死了」、「說實話天氣熱好整理這樣」、「熱帶國家沒辦法流長啦，台灣很熱容易出油」、「台灣那麼熱，除了兩邊推高還有其他選項嗎？」「真的弄個帥頭有幾個人會每天抓髮蠟維持？更不用說戴安全」。（編輯：賴詠璿）