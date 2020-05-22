梅雨鋒面「豪雨製造機」現身！降雨稍緩空檔曝光

▲這波雨勢的降雨熱區集中在中南部山區。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲賈新興發文全文。（圖／翻攝自賈新興臉書）

受到滯留鋒面及西南氣流影響，今（22）日全台各地皆有陣雨或雷雨，局部地區更出現大雨或豪雨，一早民眾出門上班路上便傳出不少災情。對此，氣象專家賈新興表示，這波梅雨鋒面已經出現兩顆「豪雨製造機」，幸好並不在台灣上空，但各地雨量依舊不容小覷。而這波降雨稍緩的空檔，賈新興認為會出現在週日鋒面南移至巴士海峽上時。臉書粉專「天氣風險公司」總監賈新興今早在臉書發文，分享了一張紅外線雲圖的照片，賈新興圈出照片上的兩個紫色區域，表示這是「終於出現在梅雨鋒面上的兩顆豪雨製造機」。賈新興指出，這個中尺多對流系統已經給雲南、廣西、廣東、港澳一帶造成明顯暴雨，根據中國氣象網的資料顯示， 24 小時累積雨量 214.4 毫米，讓賈新興不禁直言，「還好不是長在臺灣上空」。賈新興表示，從昨天至目前的降雨以屏東和高雄山區為主要降雨熱區，而今明兩天的降雨熱區仍舊在中南部，特別是山區。中部以北則相對緩和。至於這波降雨稍緩的空檔，賈新興認為會出現在週日鋒面南移至巴士海峽上時，但研判等到 25 號中午後降雨又會開始，且 26 ～ 27 號間會有另一波鋒面再臨，提醒民眾這段期間請多注意最新的天氣訊息，大雨過後的好天氣出現時盡量先避免前往山區，注意安全。（編輯：倪浩軒）