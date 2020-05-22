貪婪也有極限！謝金河點名「防疫股」：追高定會痛不欲生

▲謝金河發文全文。（圖／翻攝自謝金河臉書）

新冠肺炎（COViD-19）肆虐全球，疫情雖然尚未平息，但各國陸續開始實施「解封」措施，外界關注的焦點也慢慢從如何防治病毒傳播，變成如何復甦經濟。而在許多行業大受疫情衝擊的同時，也有部分防疫概念股反而股價一飛衝天。對此，財信傳媒董事謝金河表示，台灣的防疫概念股表現激情，但現在是回頭審視基本面的時候了。謝金河今（22）日在臉書發文表示，這次肺炎疫情擴散，重創全世界實體經濟的產業鏈，也衝擊全球資本市場，有的受到衝擊的「慘業」幾乎望不到明天，但也創造很多防疫產業的無限商機。謝金河進一步舉例，像是台灣這次口罩國家隊寫下傳奇，生產口罩的上市櫃公司股價便因此奔馳不已。謝金河透露，身旁有朋友因為購買口罩股獲利，每天都很開心，甚至不斷告訴他，口罩股還能夠創造多少多少獲利。但謝金河指出，股價往上飆漲時總會出現許多附加的「故事」，這些故事會強化投資人的信心，讓它們抱緊股票甚至持續加碼。然而，往往最後這些故事並不會成真，股價終究要掉下來。謝金河強調，「如果手上有低價買到的股票就算了，但是去追那種像熔噴一般噴出的股票，最後的下場一定讓你痛不欲生」。謝金河更以股票常見的「主人與狗」為例，如果說防疫股的年線是主人，股價是小狗，那麼現在小狗「已經跑離主人很遠，很遠了」。雖然有人會說，肺炎疫情可能五年，十年都不會好，防疫股行情「千秋萬載都看好」。但謝金河直言，這種話聽聽就好。謝金河最後更細數香港的中國疫苗股康希諾、口罩大廠恒安國際、美國研發疫苗相關的生技股 Gilesd Sciense 、Moderna ，要不就是股價衝上去又拉回，要不就是波動不大。相較之下，台灣的防疫概念股表現最激情，謝金河提醒，「現在是回頭審視基本面的時候！貪婪也是有極限的。」（編輯：倪浩軒）