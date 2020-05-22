逛全聯手滑摔破牛奶！女客「霸氣舉動」全場讚爆：人真好

▲一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》表示，到全聯超市不小心手滑摔破一罐牛奶，服務人員好心表示沒有關係，她仍火速衝到櫃台結帳，一舉讓全場網友紛紛讚翻。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一；昨（ 21 ）日一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》表示，到全聯超市不小心手滑摔破一罐牛奶，服務人員好心表示沒有關係，她仍火速衝到櫃台結帳，一舉讓全場網友紛紛讚翻。原 PO 表示，當天到全聯超市，想說只買幾樣東西手拿就好，所以就沒有使用購物籃，豈料下秒手一滑，不小心將一罐瓶裝的可可口味牛奶摔到地上，工作人員趕緊拿拖把收拾殘局，原 PO 愧疚直嚷「真是抱歉！抱歉！抱歉」，並撿起地上的玻璃碎片，店員立刻制止，且不斷說沒關係。原 PO 當下仍衝到櫃台，把這瓶破掉的牛奶結完帳，深怕造成店家的困擾，並在文中向該店員誠心道謝。畫面中可見，一名身著圍裙的店員拿著水桶和拖把過來，細心清理地上的可可牛乳。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「很棒的客人，很讚的行為，為自己的行為負責」、「很棒的客人，下次還是要提提籃比較好哦」、「這是善的循環，客人與店家的互相尊重與體諒」、「超市人員服務態度很棒！」「我兒子去年也在全聯打破一罐玫瑰鹽，去櫃台自首付錢時，結帳人員說：這個現在買 1 送 1 喔」、「你人真好！我們公司客人東西買好，已經拿到摩托車旁邊，自己打破就算了，我們還幫他收尾，最後竟然叫我們換新的給他」。（編輯：賴詠璿）