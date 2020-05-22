檢驗國家隊成軍　陳時中澎湖主持新冠病毒檢測儀捐贈儀式

鐵人部長陳時中22日搭機跨海到澎湖，代表接受瑞基海洋生物所捐贈的5台新冠病毒「自動化核酸分析儀」給中央流行疫情指揮中心，同時將放置地點設在衛福部澎湖醫院、衛福部金門醫院、連江縣立醫院、蘭嶼衛生所及綠島衛生所等5單位，希望組成檢驗國家隊，提升離島地區的防疫量能。陳時中也因為這場離島的捐贈儀式，造成中央疫情中心的防疫記者會延遲1小時召開。



▲「瑞基自動化核酸分析儀」於109年4月30日取得食藥署專案製造核准，醫護人員採檢後只需將檢體放入儀器即可自動得到檢測結果，檢測時間約85分鐘，且儀器體積較小，使用上相對大型分析儀器較為便利。（圖／記者張塵攝，2020.05.22） 因應國內緊急疫情所需，食藥署為全力加速醫療器材防疫物資上市，積極輔導業者迅速投入防疫用醫療器材之生產，瑞基海洋公司生產「瑞基新型冠狀病毒(orf 1ab)檢測試劑」及「瑞基自動化核酸分析儀」，於109年4月30日取得食藥署專案製造核准，該產品利用自動化核酸萃取及分析儀器，醫護人員採檢後只需將檢體放入儀器，即可自動得到檢測結果，無須前處理，檢測時間約85分鐘，且儀器體積較小，使用上相對大型分析儀器較為便利。



▲陳時中說未來如果有新冠肺炎的檢驗工作，離島地區將不需將檢體專送到台灣的醫院，提早掌握住可疑病例的動態資訊。（圖／記者張塵攝，2020.05.22） 陳時中部長在致詞時表示，離島地區的醫療資源相對台灣本島較為匱乏，這次瑞基捐贈的「自動化核酸分析儀」，能將檢驗時間縮短到85分鐘，未來如果有新冠肺炎的檢驗工作，將不需將檢體專送到台灣的醫院，可以說是跟時間賽跑，提早掌握住可疑病例的動態資訊。





澎湖縣長賴峰偉也盛讚衛福部陳時中在疫情期間的優異表現，大家每天下午2時只要聽到陳時中低緩穩重的聲音時，就十分安心，澎湖縣至今「零確診」的好表現，也是在阿中部長同意返國民眾必須在台灣檢疫14天的政策之下，才能順利堅守住這項防疫成就，他也要代表離島的民眾向阿中部長致謝。



