豪大雨轟炸全台！高雄市警戒升級　降雨趨緩要等到這時

受到梅雨滯留鋒面和西南風增強城西南氣流雙重夾擊影響，中央氣象局啟動「大規模劇烈豪雨作業」，持續性的每3小時更新天氣情況。氣象局簡任技正伍婉華於今（22）下午3點30分記者會上表示，這波鋒面帶來的雨勢，在今天白天最明顯，最大雨量出現在屏東的山區，已經出現大豪雨等級雨量，從凌晨開始到下午2點30分前的累積雨量，屏東春日達466.5毫米，高雄茂林347.5毫米，嘉義竹崎267.5毫米，雨仍持續在下，一直要到明天白天後才會明顯趨緩。氣象局表示，目前梅雨鋒面仍在台灣上空一直到華南沿海，從雷達回波圖上顯示，一波波比較強的鋒面，不管是在海面上還陸地上，都會帶來強陣雨、強陣風及雷電。根據未來24小時定量降雨預報，可以看得出來今天的降雨量是最為顯著的，至於明天的清晨以後，中南部山區還是會有很大的雨勢，但隨著鋒面逐漸南移到巴士海峽，西南氣流也會逐漸減弱，所以僅南部地區仍有降雨情形。在豪雨特報部分，除了花蓮市平地以外，全台各地有豪雨或大雨等級以上降雨，超大豪雨地區有高雄市山區、屏東縣山區；大豪雨地區為嘉義縣；苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區及南投縣、台南市有局部大雨或豪雨；嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、台東、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石及土石流，提醒用路人行車上請多加留意。高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏區停止上班、停止上課；屏東縣春日鄉士文村、霧台鄉下午停止上班、停止上課。嘉義縣梅山鄉仁和國民小學：中午12:30起照常上班、停止上課。梅山鄉太和國民小學：中午12:30起照常上班、停止上課。