業配木屐？南部豪雨墾丁照去　陳時中：釀災才會取消

中央流行疫情指揮中心本周末將南下墾丁，示範防疫新生活運動，不過氣象局預報，周六、周日中南部地區仍有降雨機率，是否會調整墾丁行程？指揮官陳時中今（ 22 ）日回應，「其實下雨有朦朧美也很好」，但若大雨釀災可能會取消，他也對現場記者穿的木屐表示興趣，直呼「我也想買一雙。」
氣象局預報，受到滯留鋒面及西南氣流影響，周末各地易有大雨或豪雨，並有短時強降雨發生的機率，中南部地區也要注意短時強降雨。對於指揮中心周末的墾丁之旅是否成行，各界都相當好奇。
陳時中表示，下雨會增加一些不方便，但也要過日子，若因豪大雨產生災情的話，墾丁行會考慮取消。不過他話鋒一轉，對著現場記者腳上的木屐表示興趣，直呼「我也想買一雙這種鞋子，下大雨的時候看起來滿方便的」，讓現場哈哈大笑。
根據指揮中心規畫，周六台北記者會結束後，馬上帶隊搭高鐵南下，當晚會前往墾丁大街示範防疫新生活運動；周日上午陳時中會走訪鵝鑾鼻日間長照中心、恆春珊瑚礁海岸線等景點，記者會則移師墾丁福華飯店舉辦，這也是指揮中心首次在外舉行記者會。
陳時中日前也表示，自己很久沒去墾丁，也想去玩玩看，認為之前連假點名墾丁太過於壅擠，造成當地商家收益減少，希望可以從最南端開始示範，可以開始進行旅遊。
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