澎SBIR展示海洋創業成果　工策會總幹事媒體人呂彥彰出任

澎湖縣政府22日舉辦「108年澎湖縣地方產業創新研發推動計畫(SBIR)」成果發表會，現場展示深耕地方產業之研發成果，縣長賴峰偉相當重視新創產業的推動工作，親自到場關心今年獲得補助的13家廠商﹔賴峰偉也在現場發布懸缺已久的工策會總幹事，將由澎湖時報社長呂彥璋回鍋擔任。



▲今年澎湖SBIR成果內容含括海洋資源永續利用、旅遊、低碳、生技、農漁產品創新開發、文化創新等面向。（圖／記者張塵攝，2020.05.22） 這次SBIR成果內容含括海洋資源永續利用、旅遊、低碳、生技、農漁產品創新開發、文化創新等面向，現場展示魚鱗製成養顏美容的膠原蛋白飲、賦予NG鯖魚新價值的酵素鯖魚精、融入在地農產製作之磅蛋糕、獨家烘焙技術開發在地特色風味咖啡、在地漁產研發之丁香魚糖、海鱺糖、牡蠣糖等具澎湖特色食品。





還有融合澎湖天然意象紫菜多醣面膜與防曬乳、國際化之文創包裝設計；以及優化民宿服務之附加價值、海洋運動創新器材「新型風浪板」與「新型龍舟」、潮間帶活動安全護具與水底觀察除波鏡、體驗式燈火漁業燈具與新式手抄網具等驚豔的特色體驗；還有串聯海洋環境保育及漂流物商品之平台、以及為海洋資源保育而研製的細錨浮標系統，喚醒大家對海洋環境保育的重視。





建設處長許智富表示，地方型SBIR在縣府推動下，至今已補助超過百家中小企業，顯示澎湖產業創新能量爆發，同業可以結合、異業也可結盟，大家串連各方資源，陪伴企業將創新構想在市場上落實，展現創新的市場價值和產業的影響力，帶來更大的商機與效益。





澎湖擁有豐富的海洋資源及深厚的人文底蘊，孕育產業創新能量，並翻轉產業發展，澎湖縣政府近年積極協助在地中小企業創新升級，推動地方產業創新研發推動計畫(SBIR)成果顯著，今年適逢新冠肺炎疫情影響，產業受到相當大的衝擊，不過如能在這波疫情中化危機為轉機，將成為企業創新最穩固的靠山。



