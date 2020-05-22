藝文寒冬將盡！國表藝場館重新揭幕　NSO將開第一「響」

台灣防疫成效顯著，指揮中心也開始對各項防疫措施進行鬆綁，而因為表演藝術活動受到人數控管限制，近期所有演出均取消或延宕，藝文產業陷入寒冬，文化部今（22）日晚間宣布，疫情指揮中心已同意文化部提出的藝文活動開放辦理原則，將於24日由NSO國家交響樂團於國家音樂廳辦理的音樂會揭開序幕，開放觀眾入場。
今日晚間文化部發布文化場館藝文活動開放辦理原則，展開藝文新生活運動，24日在國家音樂廳NSO將開啟第一「響」，放觀眾進場，文化部新任部長李永得也會親臨現場聆賞演出，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「在疫情回穩下，藝文團隊終於可以回到舞台，我們都做好準備了，和觀眾在劇場重新相見。」
國家交響樂團NSO領銜開演，於國家音樂廳舉辦《管絃織音》音樂會，由音樂總監呂紹嘉領軍指揮，預計邀請會員約400到500人參與，以做為未來演出更進一步開放的試金石，票券於5月23日上午10點於兩廳院售票系統開放兩廳院會員索取電子票券，數量有限，索完為止。同時與公共電視台三方聯手，共同製播4K超高畫質音樂會全球直播。
文化部說明，依據「事前準備、現場管理、開放人數」等面向，規劃分階段實施方案。在事前準備方面，主辦單位仍須在規劃階段即依公眾集會指引進行風險評估並訂定防疫應變計畫、妥善規劃動線及演出、服務、工作人員健康管理。現場管理部分，採實名制、佩戴口罩、量體溫、間隔座位及維持社交距離等安排，而開放人數部分，只要遵守相關原則，可不受室內100人、室外500人限制。
文化部強調，方案之實施在兼顧防疫與維護民眾健康安全前提下，可提供更多人入場享受展覽或表演。現階段由國家級場館、中央所屬機關構及行政法人場館先試行推動，後續將視試辦情形及疫情發展，逐步檢討更高人數規模、場館之藝文活動開放。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。