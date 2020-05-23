直播／再歸零？指揮中心會後直奔墾丁　示範防疫新生活

國內新冠肺炎昨（23）日無新增病例，再度「歸零」，且連40天無本土病例。累計441例確診，其中350例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，408人解除隔離。最新疫報以及指揮中心南下示範防疫新生活運動相關報導，請跟著《NOWnews今日新聞》鏡頭一起來關心。
由於氣象局預報，受到滯留鋒面及西南氣流影響，周末各地易有大雨或豪雨，並有短時強降雨發生的機率，外界也好奇指揮中心南下示範防疫新生活運動會不會取消？不過指揮官陳時中昨日神回「其實下雨有朦朧美也很好」，只表示若大雨釀災才可能取消。
根據指揮中心表示，今日記者會結束後，將馬上帶隊搭高鐵南下，當晚將前往墾丁大街，希望可以從最南端開始示範進行防疫樂活旅遊。另外周日上午陳時中將走訪鵝鑾鼻日間長照中心、恆春珊瑚礁海岸線等景點，預計下午１點半舉行例行記者會，而這也是指揮中心首次在疾管署舉行記者會。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。