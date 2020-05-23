北捷搭手扶梯！學生「感人一幕」眾落淚洗版：以為在日本

▲一名網友表示，上學時間經過新北市土城的海山站，發現學生搭乘手扶梯「感人一幕」，不禁感到嘖嘖稱奇。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

台北捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具之一，不受塞車時間限制，價格也經濟實惠。 22 日一名網友表示，上學時間經過新北市土城的海山站，發現學生搭乘手扶梯「感人一幕」，不禁感到嘖嘖稱奇，畫面曝光也讓網友驚訝直問「差一點以為在日本，覺得很棒！」原 PO 在臉書社團《爆廢公社二館》表示，昨日一早經過新北市土城的海山捷運站出口，發現正要前往學校的學生們，搭乘手扶梯出站時竟相當守規矩的排隊，穿著學校制服的學生一個個搭上手扶梯，且保持固定的間隔。原 PO 驚訝的說「是我見識太少嗎？」文中指出「海山捷運站的學生們，搭手扶梯時竟然自動的間隔，然後排隊搭手扶梯，我看了周邊，也沒教官或老師之類的人」，不禁好奇詢問「正常不是都蜂擁擠手扶梯嗎？」貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「公民教育及防疫常識的成功，值得讚揚」、「真的，海山站的都這麼有秩序好地方好學生」、「日本嗎？」「差一點以為在日本，覺得很棒」、「輔大站也是哦」；不過，也有網友笑稱「樓梯那麼長，不好好排就用爬的」、「這個出口一直都這樣，因為只有這裡有往上的手扶梯，樓梯太長了不想走，一出站就要開始找排隊隊伍的尾巴」。（編輯：賴詠璿）