男苦無法自費檢驗赴越南結婚　指揮中心：逐步放寬

日前有民眾表示，自己要去越南與已經懷孕的女友完成婚禮，入境時需取得無感染健康聲明書，但他要自費篩檢時卻不符資格處處碰壁。為此，指揮中心在記者會後發出聲明，由於國內疫情趨於穩定，將逐步放寬民眾因緊急情況、工作及出國求學等需求因素，可至指定院所進行自費檢驗，並取得檢驗證明文件。指揮中心發言人莊人祥表示，相關規定只是大項，國人如果有其他需求與狀況，可與外交部窗口聯繫，取得文件就可以到國內18家自費醫院採檢。不過，副指揮官陳宗彥也說，目前越南只出不進，我國有飛越南胡志明與河內，但問題是連越南國人都很難入境，該名國人要去越南結婚可能有困難。中央流行疫情指揮中心今(23)日也在記者會後發布新聞稿，表示因應新冠肺炎疫情，部分國家及地區提升邊境及相關防疫管制措施，並要求入境民眾須檢附相關檢驗證明。考量國內疫情穩定控制中，基於民眾權益及衡酌國內檢驗量能，逐步放寬民眾因緊急情況、工作及出國求學等需求因素，可至指定院所進行自費檢驗，並取得檢驗證明文件。開放自費檢驗之適用對象如下：一、居家隔離/檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視。二、旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區之民眾。三、工作因素之民眾。四、出國求學之民眾。五、外國或中國大陸、香港、澳門人士出境。六、相關出境適用對象之眷屬。指揮中心指出，自費檢驗出境之民眾，每人以3個月內申請1次為原則。目前全國指定自費檢驗醫院共18家，提供符合前述適用對象之民眾進行自費檢驗服務。指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告(Warning)，即避免所有非必要旅遊，請民眾於出境前確實評估所赴國家/地區相關風險及是否有出境之必要，以避免因前往之國家/地區實施相關邊境封鎖等管制措施，致無法返台。另提醒自國外返台的民眾，須配合居家檢疫等相關防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。