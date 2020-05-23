陳時中南下墾丁　高鐵上曝心情：很興奮

新冠肺炎疫情，持續在全球蔓延，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，特別帶隊南下墾丁要來示範防疫旅遊，在高鐵上指揮官陳時中也一展輕鬆態度，面對媒體詢問心情狀況如何？陳時中也開心地透露：「很興奮」。
陳時中提到，越往南部天氣漸漸變好，墾丁是個很棒的景點，對於這次行程感到興奮，對於車站人會不會很多？陳時中則是表示，大家都有依規定戴上口罩，另外他也強調，對於高鐵開放飲食他不反對，不過販售站票的部分，陳時中還是認為要慎重，最後他也不忘重申，台灣社區內還是很安全的。
另外同行的副指揮官陳宗彥也提到，高鐵看起來車廂旅客都保持距離，高鐵也不斷廣播宣導，也有服務人員巡查注意，看起來車廂內有維持一定距離，未來會朝逐步放寬飲品，讓長途旅行比較輕鬆一點。
另外陳宗彥也特別注意氣象變化，他說有收到資訊，鋒面變小，所以也希望透過這次防疫旅遊過程，讓大家知道怎麼防疫。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。