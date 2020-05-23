影／阿中部長遊墾丁 數百人擠爆大街搶簽名

中央流行疫情指揮中心今（23）天揮軍南下墾丁，要來示範防疫旅遊，由指揮官陳時中親自帶隊，雖然防疫五月天沒有全員到齊，但副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥以及醫療應變組副組長羅一鈞，都有陪同到場。
陳時中在晚間八點半左右抵達墾丁大街，但早在他到場之前，會場周圍就湧入大批民眾，大家爭相想要一睹指揮官陳時中毒的「廬山真面目」，陳時中在簡單的媒體聯訪後，就換上立委送的木屐開始逛起墾丁大街。
現場數百位民眾，還有人特地從外縣市趕到現場，甚至出動一家三代，十多人一起到現場，在陳時中一出現就不斷喊聲，高喊「阿中部長讚讚讚」，希望替指揮官打氣加油，兩側的店家也都很熱情，甚至店面二樓，也都擠滿民眾向陳時中揮手，現場甚至一度場面有點失控，太多民眾想要往前拍照、簽名，一度造成推擠與跌倒。
不過也有不少民眾有備而來，屏東在地小女孩特別準備了時鐘，希望讓陳時中替他簽上名，副指揮官陳宗彥也相當有人氣，還出現恆春國小的老師，拿著書來找他簽名，陳宗彥也非常有耐心地替這名國小老師簽上名字，並寫上對大家支持的感謝之意。
指揮官陳時中也特別帶隊來到海產店，現場試吃在地生魚片，希望能推展觀光，陳時中提到：「之前因為細胞簡訊，害得大家走光，很歹勢（台語），所以我們要從國境之南振興旅遊」。
陳時中南下墾丁、人氣爆棚，不過實際走訪攤商，有在地民眾指出，清明連假以後，生意比以往的冬季慘淡，並沒有因為部長出訪而變好，推測可能是天氣不好所致。陳時中大約在晚間九點半離開墾丁大街，離開前也不忘回頭跟鄉親、遊客們打招呼。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。