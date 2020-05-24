影／阿中部長遊日照中心　吃冰玩桌遊「曬月琴」

中央流行疫情指揮中心昨（23）天揮軍南下墾丁，要來示範防疫旅遊，由指揮官陳時中親自帶隊，今天第二日的行程，指揮中心第一站來到屏東鵝鑾鼻日間照顧暨樂活中心，陳時中也親自在現場與老人互動玩桌遊，樂活中心也準備了音樂表演，邀請防疫團隊共同參與，還送上刻有防疫五月天人像的月琴。
現場還準備了屏東特色芒果製成的霜淇淋，指揮官陳時中直接上演試吃大會，就連疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥都難得一展輕鬆態度，現場吃起霜淇淋。
樂活中心各項設施，指揮官陳時中都帶隊參觀一遍，從到陪老人玩桌遊，甚至是午休區域的躺椅，陳時中都親自體驗，還被媒體虧說：「要不要買一台回台北」。另外，陳時中還透露，他昨晚有跟總統蔡英文聯繫，總統對於墾丁防疫旅遊表達關心之餘，也有再次叮嚀陳時中部長，不可忽略長照的部分。
逛完了樂活中心，儘管天空不作美，開始下起大雨，指揮官陳時中還是移動到屏東景點風吹砂，體驗當地傳統撈魚苗，現場由漁民示範最傳統的漁撈。之後陳時中又轉點到佳樂水港口吊橋，難得暫時脫離忙碌的會議生活，陳時中親自體驗當地的港口茶，現場還有特地從台北等外縣市來的民眾，特別南下希望能見到陳時中一面。
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