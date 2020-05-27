餐飲業解封恐要一兩年後？陳時中：等疫苗出來

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今天上午參與廣播節目錄製，面對主持人周玉蔻提問，餐飲業相關解禁時程，陳時中坦言餐飲業要開放，用餐不放置隔板等措施，可能要等到疫苗或是相關有效藥物出來以後，不排除一兩年後。
陳時中提到，各行各業解禁困難不高，唯獨餐飲業比較困難，可能還是要這樣，多人的地方維持隔板，餐廳桌子跟桌子還是要隔開，不要背貼背，儘管指揮中心提出6月7號後要擴大解禁，但餐飲還是要維持安全社交距離。
什麼時候放棄隔板？陳時中堅持要等有疫苗或是有效的藥物問世，才會放棄隔板，周玉蔻追問是否可能要耗時一兩年？陳時中也回：「有這樣的可能性！」。
另外針對電影院吃東西，陳時中表示不反對，但目前打棒球因為很多人，陳時中認為除了餐盒外，目前還不要開放其他餐飲，到了6月7號解禁後，就讓各單位自己決定。
陳時中還說，我們是貿易國家不可能永遠鎖邊境，但是不能漫無目標開放，有些國家的本錢是全都得過（新冠肺炎）一遍，但是我們不允許，每個人要把自己保護好。對於高鐵自由座賣票、吃東西，陳時中認為都可以，現在要宣布也沒問題，不過站票他還是比較保留，認為要有量的管制，不過7號解禁後就可以了。
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