反制！「坐爆」北車大廳近500人響應　台鐵沒開罰

台北車站大廳日前擬永久禁止民眾席地而坐及群聚，引發各界議論，網友不滿號召在今（23）日中午要「坐爆台北車站」，表達抗議，現場約有近500人響應活動，台鐵局副局長馮輝昇表示，車站大廳使用規劃，下週就會徵詢各界意見，至於是否會對聚集民眾開罰，台北車站長黃榮華表示，以勸導為主，現階段沒有開罰的規劃。台北車站大廳於2月底起禁止民眾席地而坐，並停止舉辦租借活動，隨著疫情趨緩，是否再開放，各界有不同意見，參與者表示，台北車站大廳是公共空間，應該要讓所有市民、旅客、移工或無家者都能使用，現場人潮不斷聚集，將近500人。台鐵派出約25位員工、20幾名鐵路警察與志工在大廳做防疫宣導，提醒民眾配戴口罩、要保持社交距離，不要有群聚行為，但成效不彰，現場除抗議台鐵擬禁止席地而坐之外，還有許多港生、民眾揮舞光復香港、時代革命、香港獨立旗，並於現場唱起「願榮光歸香港」。由於現場人數陸續增加，台北車站長黃榮華稱為因應疫情，呼籲民眾儘速離開，不要在室內群聚，目前沒有開罰的問題，但就台北車站大廳未來是否開放，會視將來疫情趨緩後，交通部已指示台鐵局邀請相關單位跟學者專家，還有關心相關議題的團體共同開會討論出妥適方案，有明確方案後就會跟外界報告。