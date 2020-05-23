同婚將滿週年！逾4千對新人登記　異國戀也有189對

台灣在2019年5月17日三讀通過「同婚專法」，5月24日正式上路，根據內政統計，截至昨（22）日為止，全台共有4021對同性伴侶登記結婚，其中包含女性2773對、男性1248對；若以縣市統計，新北市815對最多，其次為台北市633對、高雄市534對。此外，異國同性婚姻也有189對，以美國80對最多。台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法化的國家，獲得國際矚目，在同性結婚登記即將滿週年前夕，據內政部戶政司統計，全國完成同性結婚登記對數共4021對，其中女性2773對，占總數69％；男性1248對，占總數31％。另按縣市別統計，以新北市815對最多，台北市633對居次，高雄市534對排名第三。以國籍分別，4021對伴侶中，雙方均為國人者有3832對，占95%；而國人與承認同性婚姻國家的外籍人士結婚者，則有189對，占5%，其中外籍人士國籍包含17個國家，以美國80對最多，加拿大21對其次，澳洲17對第三。內政部指出，國人已逐漸接受同性結婚，展現更加包容多元、尊重與重視平權的社會。依據行政院性別平等處所做民調，同意同性伴侶應該享有合法結婚權利者由2018年的37.4％增至今年的52.5％，提升了15.1％％。至於同性伴侶結婚會破壞家庭制度與倫理的看法，不同意者也由2018年的38.7％增至今年的51.8％，提升了13.1％。而來自同婚未合法國家的跨國同婚，依據現行《涉外民事法律適用法》第46條規定，國人不得與持有不承認同婚國家國籍者完成同婚登記，內政部表示，此部分仍有待相關努力突破限制，不過伴侶們仍然可先向戶政機關申請同性伴侶註記，以保障權益。