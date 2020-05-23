民眾坐爆北車大廳抗議　台鐵局：現階段仍以防疫安全為先

針對台北車站大廳日前擬永久禁止民眾席地而坐及群聚引發熱議論，且今（23）日還有網友號召大家「坐爆台北車站」。為此，台鐵局表示，尊重各界表達意見的權利，惟基於防疫期間安全考量，安排同仁於現場提醒民眾保持社交距離、配戴口罩並避免群聚及席地而坐，後續將儘速彙整各界意見，於通盤評估考量後提出妥適的規畫方案。
今日台北車站有大批民眾聚集，主要訴求希望台北車站能開放民眾席地而坐，現場更有許多港生、民眾揮舞光復香港、時代革命、香港獨立旗，並於現場唱起「願榮光歸香港」。為此，台鐵局指出車站大廳使用規畫，下周就會徵詢各界意見，至於聚集民眾目前先以勸導為主，還沒有開罰的規畫。
針對今日台北車站大廳有各種型式表達各自的訴求，台鐵局說尊重各界表達意見的權利，但考量防疫期間的安全，會在現場提醒民眾保持社交距離、配戴口罩並避免群聚及席地而坐，預計下周開始彙整各界意見，希望評估考量後提出妥適的規畫方案。
台鐵局表示，台北車站是重要的交通樞紐，每日約有50萬人次進出站區，車站大廳是公共空間，目前疫情期間暫時禁止群聚活動及席地而坐，至於疫情過後，台北車站大廳如何使用，是重要的公眾議題，需綜合考量旅客服務、交流移動及人員疏散等功能需求。
台鐵局進一步表示，台灣是民主社會，目前社會各界對於車站大廳的使用方式有不同的多元意見，將依據交通部指示，儘速徵詢各相關團體、專家及學者意見審慎評估規畫，希望在不影響旅客權益及服務品質前提下，提出兼顧多元需求的解決方案。
不過由於目前仍處防疫期間，台鐵局指出，台北車站大廳依中央流行疫情指揮中心指引，現階段禁止群聚活動及席地而坐，呼籲民眾應配合遵守相關規定，以確保自身及他人健康，大家一起共同抗疫、守護台灣。
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