全聯開賣日式生吐司！她搭配「1抹醬」驚呼：爆醣也甘願

▲有網友分享在全聯買的 READ BREAD 生吐司，她透露自己搭配了「新竹福源花生醬」後更香，直呼「爆醣我也甘願！」（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

近期大阪超人氣「嵜 SAKImoto Bakery 高級生吐司」來台展店，吸引大批民眾爭相排隊嘗鮮，而全聯也跟上這波熱潮，於 22 日推出「 READ BREAD 生吐司」，一名女網友就開心地表示，自己 21 日就幸運地買到這款吐司，並透露，她搭配了「某種抹醬」，一吃後驚為天人，直呼「爆醣我也甘願！」





原 PO 在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中貼出 2 張吐司照，並驚喊「媽呀！這吐司...太好吃了！鬆軟細緻，高含水量又超 Q 軟，連吐司邊也好好吃！」她透露，自己抹上了全聯沒賣的「新竹福源花生醬」後更香，不禁直呼「爆醣我也甘願！」





原 PO 更提到，這款生吐司一包 4 片 69 元，吐司是厚片的，且標榜不用烤過，直接吃最好吃！她上網查了一下發現，原來這款日式生吐司是 5/22 才開賣，沒想到 21 日就被她買到了，這讓她相當雀躍，直言「超級幸運的！明天再來買二包回家！」



▲一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中分享全聯新販售的生吐司。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説） ▲READ BREAD 生吐司。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説） 此文一出，隨即掀起網友熱論，大家紛紛留言「有那麼厲害？4 片 69 元不便宜耶！」「太爆醣了...」「好可口捏」、「哇！厚厚一層花生醬耶（抓錯重點）」、「右邊好吸引人...」「感覺可以吃吃看」、「這吐司看起來太邪惡了啦」、「天啊！那個花生醬好迷人喔」。





另還有吃過的網友表示「真的很好吃，外表跟一般厚片差不多，一吃驚為天人！」「吐司真的好好吃」、「今天剛好看到上架也買了！單吃就很好吃...Q 又鬆軟不乾」；不過也有人認為「還是一般薄吐司好吃」。（編輯：許苡晴）



