同婚滿週年3成民眾仍「恐同」　性平團體發起4大倡議集資

▲彩虹平權大平台在今日中午12時起，開啟集資計畫，針對法案、政治、教育、國際推廣等面向發起4大倡議。（示意圖／NOWnews資料照）

挺同團體彩虹平權大平台協同立委范雲、林昶佐，以及台灣大學社會工作學系助理教授Ciwang Teyra 於今（24）日公布同婚通過一年後民意調查結果，逾9成民眾認為同婚通過後對個人生活沒有太大的影響，雖然結果趨於正向，但仍發現仍有近3成民眾具有難接受同志，因此在今日中午12時起，開啟集資計畫，針對法案、政治、教育、國際推廣等面向發起4大倡議。





彩虹平權大平台在同婚通過後仍持續進入企業、組織和校園舉辦、發起近千場講座、活動， 盼創造對LBGTQ 更友善的環境。彩虹平權大平台執行長呂欣潔表示：「畢安生教授、葉永鋕的離去，這些悲劇的發生才讓社會大眾重視性別平等教育和婚姻平權，未來我們希望能夠積極、主動向社會溝通同志平權的重要性。」





彩虹平權大平台發起「看見彩虹好日｜不再恐同集資計畫」，針對法案、政治、教育、國際推廣等面向發起4大倡議，也攜手 Red Hot Organization發行唱片合輯，邀請盧廣仲、9m88、鄭宜農、黃玠瑋、葉穎錄製歌曲響應，盼號召3千位贊助者支持，並關注平權議題。





而4大倡議中，法律改革與推動包含完善同志收養、人工生殖和跨國同婚的權利，草擬並推動「平等法」，就對非個人、職場或學校發生的歧視同志言論或行為，予以保障，完整現有法律的不足。





政治倡議與培力則關注舉辦地方性平友善議員連線，打造有善同志參政環境，彩虹平權大平台預計每年增加一個縣市的性平友善議員連線，三年內在十個縣市舉辦聚會，並邀請性平團體一同參與。





社會研究與教育注重從線上到線下，除了社群經營，也深化一般大眾和企業內部溝通製作圖文懶人包、影音強化與社會大眾對話，走出街頭與民眾進行質化訪談，同時與專業市調公司合作進行量化研究，並推出「同志在台灣－社會態度調查報告」，幫助多元性別族群打造更友善的職場環境。





亞洲平權連線則與亞洲他國同志組織分享、交流，共同為平權努力，與日本、南韓、香港、泰國、越南等國的同志組織分享、交流，計畫在 2021年，成立屬於亞洲的婚姻平權連線組織並舉辦國際研討會，協助培訓其他國家的同志組織為平權努力。









