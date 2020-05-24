油價僅小漲！92無鉛守住1字頭　中油：自行吸收成本

▲台灣中油公司表示，將自明（25）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.5及0.8元。（圖／NOWnews資料照）

台灣中油公司表示，將自明（25）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調漲0.5及0.8元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升19.6元、95無鉛汽油每公升21.1元、98無鉛汽油每公升23.1元、超級柴油每公升17.1元。





中油表示，本周受美國本土頁岩油產量將創2年新低、新冠疫情有趨緩跡象等因素影響，帶動國際原油價格上漲。本周調價指標7D3B週均價為每桶33.26美元，較前周28.23美元上漲5.03美元，新台幣兌美元匯率貶值0.053元，國內油價依公式計算漲幅為14.42％，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.3及1.4元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油僅調漲0.5及0.8元，另0.8及0.6元由台灣中油吸收。





調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額為，92無鉛汽油每公升19.6元、95無鉛汽油每公升21.1元、98無鉛汽油每公升23.1元、超級柴油每公升17.1元，實際零售價格以各營業點公告為準。





原本依據台灣中油公司試算公式，各界均預估中油明起汽、柴油零售價格每公升約各調漲1.3及1.4元，可能來到近2個月新高，95汽油每公升直逼22元，而92無鉛汽油也將回到20元以上價位，也是國內油價連續第4周上漲。



