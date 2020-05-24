專頁恐遭駭客攻擊　傳臉書發送警告予用戶

最近發生多起名人臉書粉絲專頁遭盜或消失的案件，甚至傳出有假冒總統府發出的網路釣魚信件，據《中央社》報導，臉書為此已向台灣用戶及粉絲專頁管理員發出警訊，提醒用戶可能成為網路威脅的目標，建議啟用雙重驗證功能保障帳號安全。《中央社》報導，由於發生一系列資安事件，臉書（Facebook）已向台灣部分用戶和粉絲專頁管理員發出「安全提示（Security Reminder）」，讓用戶登入臉書帳號時，收到通知，提示該如何保障帳號安全。據瞭解，目前收到安全提示通知的「高危險類別」台灣用戶包括政府官員、政治人物和公眾人物，以及協助政治人物、政府機構、媒體等管理臉書粉絲專頁的小編們。至於侵入帳號的方式，係向專頁小編發送釣魚信件，如果小編點擊網路釣魚信件而被駭客控制電子郵件帳號，駭客可能藉此取得小編的臉書帳號密碼，導致粉絲專頁被控制。針對收到安全提示的用戶，臉書建議採用「雙重驗證」功能，可在使用密碼之外，多一層機制協助保護臉書帳號。設定好雙重驗證功能後，只要有人從未經認可的瀏覽器或行動裝置存取使用臉書，系統會要求輸入一組特殊的登入碼，或請用戶確認是本人嘗試登入。用戶也可以在有人試圖從未經認可的瀏覽器或行動裝置登入時接收警告。近期資安事件頻傳，擁有88萬粉絲的「486先生」從18日晚間起無預警消失，無法觀看，經與臉書溝通後，「486先生」21日恢復正常。知名導演吳念真的專頁也在15日晚間驚傳粉絲專頁被盜，17日恢復後面目全非，只好成立新的粉絲專頁。