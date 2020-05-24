指揮中心屏東遊劃下句點　羅一鈞：看民眾生活如常最舒壓

中央流行疫情指揮中心今（24）日首次於疾管署外舉行疫情說明記者會，也宣布本日零確診喜訊，由指揮官陳時中率領官員進行2天1夜的墾丁防疫樂活遊也劃下句點。回顧屏東行，發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞、 疫情監測組組長周志浩，除了分享出遊的喜悅外也強調，儘管外出休憩但國內外所有的疫情相關訊息也都及時掌握。





周志浩說，出來走一走當然是反好的，在辦公室裡面的確比較單調，出來走一走想法比較活潑，不過相關的國內外疫情也都有掌握，同時呼籲，民眾真的可以出來走一走，「國內真的很安全。」





莊人祥則說，這次出遊的景色當然非常漂亮，也聆聽了很有特色的恆春小調，讓人印象深刻，也感謝媒體一路相陪，讓我們了解墾丁、屏東人民的純樸和物產的豐饒。





羅一鈞表示，這兩天的旅遊的確有助於疏壓，但是全球的疫情和網路上的消息還是有必要持續追蹤，最大的感動就是看到民眾的生活如常，台灣的人民不管是業務或是樂活，都比國外的民眾幸福很多，防疫工作走到現在，看到民眾生活如常的舒壓程度，比看到美景更有意義。





陳時中也分享，這兩天相信記者媒體朋友也非常辛苦，每天都在「倒退嚕」拍照行走，就跟昨天在講說，聽到屏東的同仁都獲說「我屏東，我驕傲」，官員們都看到了，看到大家的熱情，自己也感到「我台灣，我驕傲」，真的很感謝大家。





今天與會的屏東縣縣長潘孟安說明，自己代表屏東縣民和政府，感謝陳部長帶領的防疫五月天，共同在疫情指揮中心，通力合作，全民一同守住了上半場，未來防疫新生活也將改變全人類的生活型態，下半場也仰賴全民，共同對防疫新生活努力，「防疫新生活，屏東快樂遊」，從國境之南開始，歡迎國人共同來感受多元文化、特色地景和花卉水果天堂的美好。









