澎湖優鮮詢問度高　後疫情時代政府把關衝一波宅經濟

▲澎湖箱網業者是使用「下雜魚」餵魚，而台灣則是餵飼料，澎湖魚不論在品質與口感當然優於飼料魚。（圖／記者張塵攝，2020.05.24）

▲澎湖縣政府為使廣大消費者吃得安心與放心，特以產銷履歷與HACCP模式，訂定澎湖優鮮水產品證明標章使用管理作業辦法。（圖／澎湖縣農漁局提供）

▲符合澎湖優鮮標章業者計有31家，澎湖縣政府並不定期至各銷售據點及養殖業者處查核，務使產品全在可監督管控無虞下銷售或宅配至消費者手中。（圖／記者張塵攝，2020.05.24）

澎湖縣政府農漁局長陳晶卉日前到西嶼竹灣海域，關心此波新冠肺炎疫情對養殖業影響，業者陳連生表示，其實澎湖海洋資源相當豐富，澎湖擁有純淨無工業汙染的大海，在市場上自然有其競爭的優勢，澎湖縣政府這幾年大力推廣「澎湖優鮮」的品牌，已經慢慢有了成果展現出來，相信疫情過後，一定能創造出獨有的優勢。陳晶卉表示，澎湖海鮮的優勢，首先就是我們擁有這一片純淨的大海，再來就是我們的海水鹽度比台灣附近海域高，養殖出來的魚肉質比較Q嫩甜美，第三個澎湖箱網業者是使用「下雜魚」餵魚，而台灣則是餵飼料，澎湖魚當然會優魚飼料魚了。其中最重要的法寶就是嚴格把關，從事養殖漁業已經40多年的陳連生表示，農漁局都會不定期作64種的動物用藥與重金屬檢驗，所有澎湖優鮮的魚送到消費者面前，都有政府掛保證的。陳連生進一步說明，澎湖海域四季分明，每一種海魚都會經過春夏秋冬的洗禮，澎湖海水的鹽度在千分之35左右，台灣的魚塭所養出來的魚，鹽度大約只有千分之12-15之間，雖然魚的成長速度很快，但是肉質相對比澎湖的魚鬆軟無彈性。陳晶卉也說明，澎湖縣政府為使廣大消費者吃得安心與放心，特以產銷履歷與HACCP模式，訂定澎湖優鮮水產品證明標章使用管理作業辦法、澎湖優鮮水產品證明標章現場評核作業要點、合約書、公告抽檢項目、產銷紀錄或產銷履歷紀錄簿、澎湖優鮮水產品證明標章查核要點等，有一套完整的管理機制，並且向經濟部智慧財產局申請審查通過獲頒「中華民國證明標章註冊證」。目前審查通過之水產品計有海蠣、石斑、黃金鯧、牡蠣、白蝦、嘉臘、九孔、紫菜、鱸魚、鮸魚、黑鯛、青嘴龍占，經抽驗、現場評核、各相關專家學者層層嚴格把關後，符合澎湖優鮮標章業者計有31家，澎湖縣政府並不定期至各銷售據點及養殖業者處查核，務使產品全在可監督管控無虞下銷售或宅配至消費者手中，讓澎湖優鮮水產品「優鮮到家」。