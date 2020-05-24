解禁後首場開放觀眾演出揭幕　文化部長李永得到場聆聽

台灣防工作有成，日前文化部才宣布，指揮中心已經同意文化場館藝文活動開放辦理原則，今（24）也在國家音樂廳，由國家交響樂團開啟第一「響」，是自藝文表演活動全面暫停的首場開放觀眾的演出，文化部部長李永得也到場聆聽，同時此演出也會由公共電視進行高畫質全球直播。





但目前售票演出需要採梅花座，相當於表演團體的售票收入僅剩一半，李永得表示，未來如果想要全面開放，可能要具備兩個條件，第一個就是這兩周的試辦期間狀況要良好，第二個就是國內外的疫情狀況，如果允許的話，兩周後就會像指揮中心討論，希望未來能全面開放售票，「不過防疫是目前最高的原則，一定要做到表演人員安全、觀眾安全，才會有未來的路，才會好走」，另外，李永得也說，今天的曲目安排是撫慰人心相當好的音樂，希望全球的樂迷能一同收看、響應。



▲本次演出所以觀眾均須遵守全程佩戴口罩、量體溫、間隔座位及維持社交距離等規範。（圖／記者黃仁杰攝,2020.05.24） 此次音樂會，NSO希望音樂成為疫期撫慰人心的溫暖陪伴。試辦場音樂會以溫暖明亮的德沃札克D小調小夜曲拉開序幕，以管樂為主的小型樂團編制，全曲散發濃厚的捷克民謠風情。下半場的柴科夫斯基C大調絃樂小夜曲則完美繼承西歐浪漫風格的樂風傳統，樂曲安排上從細緻處理一直發展到磅礡的戲劇性高潮。





此外，還有由鄧雨賢創作，傳唱台灣超過一甲子的經典名曲《望春風》，以傳統五聲音階宮調式的旋律架構，加上台語特殊的音調起伏，常被國外音樂家視為台灣歌曲的最佳典範。1970年代，作曲家蕭泰然將其改編為絃樂作品，將台灣元素與古典音樂相互融合，透過更精緻細膩的形式走向國際。





本次演出邀請會員約400-500人參與，以做為未來演出更進一步開放的試金石。文化部日前表示，現場管理部分，採實名制、佩戴口罩、量體溫、間隔座位及維持社交距離等安排，而開放人數部分，只要遵守相關原則，可不受室內100人、室外500人限制。









