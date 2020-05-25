台灣有能力承接香港金融地位？網曝「致命弱點」：別想了

身為亞洲金融中心的香港近來似乎面臨不少外資出走的危機，有網友質疑「世界金融中心地位不保了」，便好奇詢問大家「台灣有能力承接香港金融地位嗎？」對此，其他網友紛紛發表看法，許多人都點出台灣的「致命弱點」，認為想取代香港很難。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，「香港世界金融中心不保了，台灣現在似乎覬覦香港金融的地位，想取代之，但現在台灣有能力嗎？況且台灣的金融處處受到打壓，甚至有些銀行根本就大撒幣在中國，根本跟中國息息相關，台灣還有能力承接嗎？此外，聽節目說還有人期待在港台資回台，就覺得人家當初就是不繳稅才把錢放在香港，資金回台，等著被扣稅？ 」

▲網友在 PTT 討論台灣是否有能力承接香港金融地位。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友隨即議論紛紛「為什麼會沒有，有沒有機會而已」、「新加坡、泰國、日本條件都比我們好」、「新加坡英文好，避稅天堂，法規健全，美國駐軍」、「台灣金融條件又沒特別好，更不要說政治問題敏感」、「不太可能，金融自由度差太多，台灣政府管很寬。」「不用想，接手會是新加坡」、「台灣不被國際承認，要如何成為金融中心」、「沒有，金融法規並沒有香港那麼簡單，很複雜繁瑣又不完善」。

不過，大多數人都認為「英文不佳」是最大弱點，直言「光英文就別想了」、「英文…洗洗睡，新加坡好歹英語是官話」、「台灣人英文跟新加坡人有可比性嗎」、「台灣早就該把英文加入官方語言，一個對外貿易依存度這麼高的國家，居然人民英文不好」、「認真回，光英文這關就過不了」。（編輯：許苡晴）