北車大廳封鎖兩小時只為消毒　台鐵盼民眾不要過多臆測

台北車站大廳席地而坐爭議引發各界討論，台鐵的態度也成關注的焦點之一，但就在昨（24）日晚間，有民眾在網路上傳出台北車站將大廳以封鎖線圍起，再次引起注意，對此，台鐵今（25）日回應，由於上週末人潮聚集較多，因此在24日晚間8點至10點進行消毒清潔，才拉起封鎖線，昨夜10點後就已經撤除，記者今日實際走訪台北車站，封鎖線的確已經撤收，僅剩下告示牌。



▲今日上午，在北車大廳也能看見席地而坐的民眾。（圖／記者陳明安攝,2020.05.25）

24日晚間約9點左右，有民眾在臉書上張貼出台鐵用封鎖線將台北車站多功能展演區，也就是台北車站大廳圍起的照片，直呼「更加愚蠢的事情發生了！」。台鐵台北車站站長黃榮華澄清，希望民眾不用有過多臆測，之所以會將大廳圍起只是因為週末聚集較多人潮，因此進行清潔消毒作業，在昨晚8到10點圍起，10點後就已經開放。





今日上午，台北車站大廳現場僅剩下來往的稀落旅客與台鐵告示牌，告示牌上表示，「根據中央疫情指揮中心指示，在Covid-19疫情期間，呼籲大家在大廳內：1.請保持社交距離 2.避免群聚 3.維持環境整潔 4.請勿飲食 感謝大家的配合。」，據了解，目前沒有任何因為上述違規而開罰的案例，台鐵目前也以柔性勸導為主。



▲記者今日實際走訪台北車站，封鎖線的確已經撤收，僅剩下告示牌。（圖／記者陳明安攝,2020.05.25）

受到新冠肺炎疫情影響，台北車站大廳2月底起禁止民眾席地而坐，甚至傳出未來恐怕將永久禁坐的消息，引發正反兩派人士論戰。有網友發起23日「坐爆台北車站」活動，抗議禁坐令，獲400多人響應，聲援外籍移工。而24日是伊斯蘭教重要節日開齋節，國際勞工協會（TIWA）等移工團體也赴台北車站抗議，呼籲不應訂定規範限制移工、人民使用大廳。



