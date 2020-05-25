租套房必問房東什麼？租房族「避雷關鍵」曝　菜鳥秒懂　

許多台灣人因為離鄉背井在外唸書或工作，除了借助外地親戚或宿舍外，經常得選擇透過租房的方式找到能夠居住的地方。而如何在滿滿的租房市場中找到符合自己預算範圍、 CP 值又高的房子時常讓不少人頭痛，對此，就有網友發文詢問租獨立套房有甚麼問題是必須先問房東的，引發不少租房過來人留言回應。

對於剛離開家裡，在外讀書或工作的租房族新手在找房子時，經常會因為先前看過的惡房東、凶宅等案例，在找房子時會特別向房東詢問關於房子的相關事宜。而對此，就有一名沒有租屋經驗的網友在 PTT 上詢問「租獨立套房有哪些事先需先問房東的問題嗎？目前我想到的有：網路速度幾 M、房租包含水費、洗衣機有無烘衣功能、熱水器是瓦斯或電熱水器以及是否為獨立水電」。

▲租房新手詢問幾條必問房東的問題，不少租屋族紛紛回應。（圖／翻攝自 PTT ）

不少長年在外租房的網友看到這些問題也熱烈提供經驗「當然要問垃圾怎麼處理」、「上一個房客為甚麼不續租了」、「建議觀察隔音、採光和手機訊號，之前第一次租房就沒注意到」、「廁所有無窗戶，沒窗戶房間會很潮濕」、「房客還住在裡面，而且不知道房東要帶人來的千萬別租」。

不過也有網友針對原 Po 的詢問特別解釋「房租其實很單純是『房』租, 會包水包電包網路包瓦斯，提供飲水機、垃圾處理，通通都是因應市場需求生出來的東西」，他也說明房東標示獨立套房者才會是以台水台電帳單計算，通常同時也要繳水費和網路費，與分租或隔間套房的收費是不同，並提醒原 Po 和許多剛租房的新鮮人要注意其中的差異。（編輯：楊智傑）