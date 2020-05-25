藝文團體等嘸紓困金？李永得承諾：4天內走完撥款流程

新冠肺炎疫情衝擊產業甚鉅，台灣藝文產業更是進入凜冬。文化部雖然祭出如藝文紓困1.0、藝文紓困2.0等措施，但卻傳出有藝文團體的補助金明明已經被核可，卻遲遲未發放款項，紓困金看得到吃不到。對此，新任文化部部長李永得受訪表示，目前藝文紓困1.0的申請案已經全部核定，後面牽涉到是行政程序，已要求同仁加快腳步，並承諾，4天內就會撥款。





表演藝術聯盟秘書長李孟融受訪表示，聯盟確實有收到表演藝術團體反應，已經核定的紓困金卻還沒撥款的狀況，但他強調，每個團體的狀況都不太相同，「像是有一些團隊是不太了解申請的程序，例如在收到公文後，要進行計畫修正才能請款，但就有團體覺得這樣就可以了，就有等不到款項的狀況。」





李孟融說明，表演藝術聯盟在這之間扮演著表團與文化部的溝通橋樑，如果文化部確實已經發函，而申請的藝文團體也已經送了領據和帳戶影本，卻還是沒有撥款，就會向藝術發展司等承辦窗口聯繫，這樣的狀況大約要多等1周。





甫上任的文化部部長李永得馬上就要面臨藝文紓困的挑戰，李永得指出，目前紓困1.0已經全部核定，後面牽涉到的是行政程序，「所以也請同仁一定要加緊作業，用最快的時間速度完成。」，程序是文化部會發送一張核定函給藝文團體，團體還要再開領據過來，李永得承諾，「只要領據過來，我要求同仁4天撥款，就是要走完業務單位，以及主計單位程序，4天內都要走完及撥款。」



▲國家兩廳院已經在昨天正式開放5成觀眾進場。（圖／記者黃仁杰攝）





李永得強調，也會要求藝文紓困2.0要盡量快，因為2.0應該是4、5、6月受到的疫情衝擊，還有需要紓困的，第二期到6月10日截止受理，「但是我也是請同仁加班辛苦一點，只要案子進來，我們就盡快審，然後趕快核定，尤其第二期比較多的一部分是自然人，相對來講單純，且佔的案量也非常大，既然很單純、案量大，我們用最快的速度。」，所謂單純是自然人不必去證明所謂的損失大或小，只要根據申請表有達到標準，就可以核定。





但藝文團體真正需要的，不只是紓困的及時雨，就算疫情趨緩，表藝產業未來的前景依然堪憂。李孟融指出，表演團隊都得到是紓困，但是劇場該如何再起，下半年的檔期如何安排，讓觀眾回流，這都是未來振興團隊會問到的問題，「希望文化部不是消極地做紓困，應該鼓勵大家進入劇場、鼓勵大家營運，比如進行創作或是實驗，但目前還看不到太明確的方向。」





李孟融表示，雖然國家兩廳院已經在昨天正式開放5成觀眾進場，但這也是NSO、公家團的演出，觀眾客群不太需要對表演團體重拾信心，觀眾又是比較中高收入，但對小型劇場來說狀況完全不同，除了少部分收入來自補助，票房還是主要來源，「但目前票卷只能賣一半，小團演一場就是賠一場，但有拿補助又不能不演，現在就是卡在演也不是、不演也不是的窘況。」





李孟融說，雖然李永得說要先讓國家場館試辦兩周後才能決定是否全面開放，「但這兩周也滿漫長的。」，也不是只要開演觀眾就會馬上湧入劇場，可能還會有觀望期，如何讓這些票卷可以繼續往下賣，還有幫助表演藝術團隊行銷的政策，希望文化部在未來的振興階段能納入考量。









