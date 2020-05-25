騎電動車勇闖花蓮秘境 還有專屬攝影師拍網美

▲距向日廣場騎車約15分鐘距離，大家來到連在地人都不知道的海邊秘境，同時這也是旅程的重頭戲。

The China Post報導，今年IG以及FB網友討論最熱烈的一組照片，竟然有人騎著掃把在海平面上飛翔，還坐在懸浮於半空中的鞦韆上，如魔法般的美麗景致，引起廣大網友瘋狂轉發搜尋，原來這些照片都是來自於花蓮，連在地人都不見得知道，開車到不了的秘境。











循著IG以及FB網美發文打卡的蛛絲馬跡，才發現，這些網美都是跟著花蓮逍遙遊的達哥，騎著可愛的電動車去探訪這些秘境，全程不但有專業的導遊講解帶領，竟然還有隨行的攝影師帶著專業的攝影裝備，幫大家拍出超專業的網美照片，這趟輕鬆完成來回約一個半小時的網美秘境逍遙遊，租一輛電動車只要800元，就讓你拍好，拍滿，享受當明星般的旅遊拍照樂趣。



▲花蓮逍遙遊達哥，專業攝影師帶路還兼專屬攝影師。





這趟IG網美打卡的花蓮私房景點逍遙遊，第一站就從花蓮港旁的向日廣場集合，先與南歐風格建築的打卡照，然後選一台繽紛色彩的電動車，由超熱情的達哥帶隊，沿著賞鯨碼頭的自行車道，展開輕鬆愜意的VIP秘境拍照之旅。











沿著自行車道騎約5分鐘左右，來到第一個可以眺望海景的靜謐小徑，達哥率先停下，拿出掃帚、可樂瓶等道具，搖身一變成為專業沙龍攝影師，開始指導大家如何擺Pose，透過借位拍照，拍出飛天女巫效果，原來網美照都是這樣拍出來的啊！



▲騎著電動車出發不到5分鐘，達哥拿出道具，指示大家如何擺Pose與繽紛電動車拍照。





續行約10分鐘，海的漸層由青綠色、湖水綠、再到寶石藍，且周圍幾乎沒有別的遊客，獨享整片大海。達哥默默的端出各種道具，透過借位拍照以及道具輔助，拍出「海球天鏡」童話故事般無邊際鏡面美照！



▲達哥會帶著各種道具，幫大家拍出「海球天鏡」的效果。



▲專業攝影師還可以拍出騎乘飛天掃帚的照片。



▲以大海為背景，將白色桌子擺在崖邊，不論是情侶、夫妻還是朋友，都能拍出唯美照。 ▲各種創意跳拍搭配美麗背景，不管怎麼拍都好看。





私房網美拍照秘境的最後一站，騎上車約5分鐘抵達四八高地。這裡曾是國軍操練的管制區，後來闢建自行車道，遊客才有機會一探秘境。四八高地標高48公尺是這條自行車道的制高點，可眺望180度七星潭月牙灣全景，Discovery頻道亦曾前來拍攝海上日出奇景，可謂是國際級美景。在這裡不但可以拍到海天一色的海景，達哥還會幫大家拍出一系列出乎意料的驚喜照片。



▲膽子比較大的人可以坐在懸崖邊感受海的壯闊。



▲四八高地俯瞰月牙灣。





這趟花蓮秘境逍遙遊體驗真的很不一樣，輕鬆騎著電動車有專人帶路，還有專業攝影師幫忙拍出網美級的照片，當天就能把這趟旅程的專業網美照傳給每個人，帶回家好好回味品味炫耀這趟VIP等級的花蓮網美拍照秘境之旅。











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