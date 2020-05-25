大倉不過重光接手！賴峰偉拋媽祖信仰園區震撼彈

▲澎湖成為台灣零確診淨土，為觀光增添防疫紅利，也歡迎更多觀光客來到澎湖，享受後防疫時期的海島假期。（圖／記者張塵攝，2020.05.25）

▲賴峰偉在報告中說明澎防部遷移案、新建臺澎輪速度案、電動機車補助案等重大建設案，希望澎防部莒光園區能打造為水下博物館。（圖／記者張塵攝，2020.05.25）

▲賴峰偉在答詢時也拋出，倘若大倉案民調未獲得澎湖縣民的認可，到時候縣府將使用重光開發案的現成土地與資源，就近興建一座嶄新的媽祖文化信仰園區。（圖／記者張塵攝，2020.05.25）

澎湖縣議會金(25)日招開第19屆第3次定期大會25日，縣長賴峰偉在接受議員李添進的質詢時，說出大倉媽祖信仰園區將由政風處辦理民調，如果大家同意設在大倉就接續興建，如果民調反對則把媽祖神像蓋在馬公的重光開發區，等同是拍板定案。澎湖縣議會定期大會首日由縣長賴峰偉進行施政報告，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲首先讚揚這段期間，立委楊曜與澎湖府會之間，齊心爭取防疫及紓困補助方案，讓澎湖成為台灣零確診淨土，對於觀光增添防疫紅利，也歡迎更多觀光客來到澎湖，享受後防疫時期的海島假期。賴峰偉在報告中說明澎防部遷移案、新建臺澎輪速度案、電動機車補助案等重大建設案，希望澎防部莒光園區能打造為水下博物館，吸引國際級的專家學者過來，增添澎湖觀光的內涵與深度；而議員呂黃春金則提出質疑，為何符合空污標準的七期環保機車未列入離島建設基金及縣府自籌經費補助，只能領取環保署的補貼，但同為離島的金門、馬祖都有縣府補助，似乎有獨厚大咖的議員家族；針對呂黃春金的質疑，賴峰偉要求環保局長陳高樑尋求中央經費，支應補助七期環保機車。至於眾所矚目的媽祖園區興建案，賴峰偉在答詢時也拋出，倘若大倉案民調未獲得澎湖縣民的認可，到時候縣府將使用重光開發案的現成土地與資源，就近興建一座嶄新的媽祖文化信仰園區，希望帶動澎湖「媽宮城」的歷史印象，創造出獨特的媽祖觀光產業文化。不過對此海洋公民基金會的成員私下表示，媽祖神像設置地點變更，縣府必須製作說帖以昭公信，同時做好環境的評估工作，免得對生態環境造成不可挽回的傷害。