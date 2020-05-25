偷吃殘餌的海龜被抓　澎菜園安檢人員協助安置

▲經測量該海龜長43公分、寬44公分，由安檢所海巡人員協助搬運，載到馬公青灣水試所的海龜救傷中心安置。（圖／澎湖菜園安檢所提供）

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊菜園安檢所25日中午接獲當地箱網養殖業者通報，指稱他們在作業時誤捕到1隻活體海龜，安檢所人員立即前往協助搬運，同時以濕布敷蓋海龜的頭部以避免其脫水，將這隻海龜先行帶回安檢所安置，同時通報澎湖縣政府農漁局、水試所澎湖海洋生物中心將其妥善安置。養殖場笑說，可能這隻龜跑到鄉網底下偷吃「殘餌」，才會不小心被抓到。農漁局鄭姓專員到達菜園安檢所之後，初步判定這隻活體海龜為綠蠵龜，它的身上並無明顯外傷，經測量該海龜長43公分、寬44公分，無立即危及生命安全的徵兆，因此交由安檢所海巡人員協助搬運，載到馬公青灣水試所的海龜救傷中心安置及檢驗。箱網養殖業者表示，澎湖內海目前中大型的綠蠵龜數量頗多，因為箱網底下通常有許多「殘餌」，這些海龜喜歡游到網子底下吃剩的魚餌，不過卻常常咬破漁網，造成業者巨大的損失﹔加上天氣漸熱之後，又到了綠蠵龜上岸產卵的季節，海龜與漁民、漁網之間的纏繞也日益增多。海巡署表示，海巡人員平常執行公務勤務外，對於各項海洋生態保育工作格外重視,籲請民眾能好好愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力，維護海洋自然生態環境的平衡，如民眾發現保育類動物或其他需要海巡人員協助，請撥打澎湖縣農漁局或海巡「118」服務專線。