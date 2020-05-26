信用卡怎申請最易成功？內行揭「1關鍵要訣」：每辦必過

隨著現代人生活習慣改變，加上科技日新月異，信用卡成為民眾跨出家門後，不可或缺的必備品，帶給大家無限方便。然而，近日有網友就在 PTT 詢問大家「會不會覺得信用卡很難辦？」意外釣出內行揭密申請必過的「 1 關鍵要訣」。

原 PO 在 PTT 女孩板表示，自己沒貸款也沒學貸，第一次辦信用卡，提供了 3 個月的薪資證明 + 存款至少 40 萬，結果居然沒過！這讓他不禁直呼「會不會太誇張了啦...我看網路上一堆薪水比我少、存款比我少，還有學貸的人，居然能過，真的有夠誇張的！」他並好奇提問「你們第一次辦信用卡都直接過嗎？還是跟我一樣準備一堆資料，結果沒過...」

▲網友在 PTT 討論辦信用卡如何成功通過。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起熱論，許多人紛紛留言「辦高階卡被打槍很正常。還有看銀行，我的經驗是台新和國泰世華比較嚴格，玉山就比較寬鬆」、「看行業？我弟收入比我少，但在學校工作，所以額度比我高」、「第一次是辦富邦數位生活卡沒幾天卡就下來了」、「看運氣吧！我每張都一次過」、「從開戶銀行開始辦會比較容易」、「很簡單，找很需要業績的，他會想盡辦法讓你過」、「每次都過 +1 我還有學貸」、「存款放不夠久 銀行會覺得你是借來的」。

另還有網友直指「有固定的金流往來比較能辦，你現在還年輕，銀行會怕」、「財力如果要用約當現金要用"定存"不是活存，會比較容易過，樓上說的對，讓銀行覺得你"有進有出"穩定現金流最容易過」。（編輯：許苡晴）