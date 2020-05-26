口罩最快6月解禁！國外「一狂舉」全場飆淚：台灣真的讚

口罩實名制實行以來，國內口罩都定額徵收，不過隨著疫情逐漸趨緩，對於開放口罩的聲音逐漸湧現。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（ 25 ）日宣布，口罩開放措施在這一周就會決定，預定會從 6 月 1 日起正式實施。對此，口罩廠商中衛透露，消息曝光之後國內外「一狂舉」，也讓網友看完紛紛驚呆。
指揮中心昨日例行記者會上，有媒體提問，關於開放口罩外交是否會在本周決定？另外，在國內通路方面，民眾是否可以像以前不須配額制購買口罩？對此，陳時中回應，口罩開放措施在這一周就會決定，預定會從 6 月 1 日起正式實施；口罩仍是會採定額徵收，在確保國內戰備庫存量、民生與醫療使用量足夠後，如果「大水庫」庫存量能夠調配，那就不會全數徵收，剩下的量就由相關廠商做自由買賣。
對此，口罩大廠中衛坦言，指揮中心解禁報導曝光之後，立刻收到國內外的購買口罩詢問電話，直言「電話已被打爆」，並稱許多來自國外的訂單部分，包含美國、義大利、西班牙等，透過駐台辦事處代表聯繫，希望可以向他們訂購口罩；國內的情況也不遑多讓，部分藥妝、美妝、藥局和電商也開始訂購，甚至有客戶一次直接下訂數十萬盒，估計訂單相較疫情之前暴增 20 至 30 倍。
相關消息隨後被轉貼至 PTT 八卦版，貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友們紛紛感動回應「賺爆」、「台灣真的讚」、「讚，感謝蘇院長」、「台灣防疫成績，必有加持口罩訂單」、「恭喜發財，這口罩國家隊應得的，多賺點外匯吧，台灣內需其實還好」、「台灣品質保證，沒問題的」。
至於國內口罩實名制是否會正式取消？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在記者會後指出，口罩實名制仍會繼續存在，暫時不會取消，但可能會開放更多配額給民眾購買。（編輯：賴詠璿）
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