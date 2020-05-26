逛全聯麵包區！驚見「耀眼畫面」主婦全瘋：百貨公司等級

▲一名網友逛完台中市的一家全聯，在臉書社團分享全聯麵包櫃的畫面，並大讚是「百貨公司等級」。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）

▲一名網友逛完台中市的一家全聯，在臉書社團分享全聯麵包櫃的畫面，並大讚是「百貨公司等級」。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一； 23 日一名網友逛完台中市的一家全聯，在臉書社團分享全聯麵包櫃的畫面，並大讚是「百貨公司等級」，貼文曝光也讓許多主婦看完暴動狂問「請問哪裡還有？」原 PO 在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》表示，當日到台中市的某全聯分店購物，意外發現全聯開賣阪急麵包，並稱「全聯阪急麵包，均一價每個 30 元，現正特價中 4 個 100 元，吃起來鬆軟而不油膩，值得推薦」，同時大讚「全聯也能買到百貨公司等級麵包」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我覺得價格跟品質都還能接受耶！買了幾次給我家孩子當早餐」、「我有愛丹麥」、「阪急麵包好吃」、「到底台南什麼時後會有」；不過，也有網友表示「麵包偏乾」、「青菜蘿蔔各有所好，個人覺得阪急麵包比上不足比下有餘， CP 值算是可接受範圍」、「小孩不愛」。事實上，從全聯網站中可見，全聯和日本阪急 90 年烘培老舖（ Hankyu bakery ）攜手合作，販售阪急麵包，更標榜「現烤直送」，全省包括基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、高雄、宜蘭等眾多門市都買得到。（編輯：賴詠璿）