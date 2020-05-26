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「牙醫入行收入高」幾歲前才算數？眾曝分水嶺：還是穩賺

編輯中心/綜合報導-2020-05-26 09:33:48
▲有網友在 PTT 八卦版提到，牙醫師入行比其他行業收入高出許多，甚至許多人不惜重考，就只為了考上牙醫，不禁好奇詢問廣大鄉民，重考在幾歲前上醫牙才是穩賺？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。近日，就有網友在 PTT 八卦版提到，牙醫師入行比其他行業收入高出許多，甚至許多人不惜重考，就只為了考上牙醫，不禁好奇詢問廣大鄉民，重考在幾歲前上醫牙才是穩賺？貼文立刻引發熱議。

原 PO 在文中直問「到底重考該在幾歲之前考上醫學系，或是牙醫系，這樣才算是賺的？或是至少不虧？」提到「好像有一個算法是 25 歲，也就是至少該把 25 歲設成一個階段」，好奇詢問廣大鄉民看法，若非在 18 歲考上牙醫，還要彌補重考時間損失的收入，「請問在少子化更嚴重的未來，到底重考在幾歲前上牙醫是賺的呢？還是一樣 25 歲嗎？」想知道幾歲為考上牙醫的最後分水嶺。

▲有網友在
▲有網友在 PTT 八卦版提到，牙醫師入行比其他行業收入高出許多，甚至許多人不惜重考，就只為了考上牙醫，不禁好奇詢問廣大鄉民，重考在幾歲前上醫牙才是穩賺？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，大多網友認為「 30 歲前都不虧」、「一年抵別人工作好幾年，算錢的話， 30 歲前都可」、「醫學系 30 歲還在讀的都常態」、「絕對不是 25 歲，應該是 30 歲」、「 30 以前都賺」；其次，也有網友表示「 35 歲前考上也還是賺」、「我朋友 40 幾歲還在考，有錢就可以繼續考」、「 40 以前都可以考」、「依現在的薪資水準，可能 40 歲前考上都是賺」、「 40 上都不虧啦」。

不過，也有網友表示「重考也要考得上」、「其實等考上再來煩惱也不遲」、「但很多年輕人其實能力很好， 30 歲就能穩定年收百萬以上的話，那時間拿來念醫學系就會虧了」。（編輯：賴詠璿）

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