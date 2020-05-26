澎湖海島婚禮通關密碼2020929　銅牆鐵壁秘境堅貞登場

澎湖縣政府去年首度舉辦「情定澎湖灣」活動大受好評，2020海洋派對不懼新冠肺炎病毒，將加碼推出屬於海島獨有的結婚派對，時間就訂在9月26日至9月29日，旅遊處長陳美齡廣邀請帖，預計招募20對新人前往澎湖各大愛情經典景點拍攝婚紗，並舉辦浪漫的沙灘婚禮，期望讓參加活動的新人在澎湖留下畢生難忘的經驗。



▲澎湖縣政府延續海島的情緣，取今年2020年（諧音愛你愛你），在9月29日這天辦理沙灘婚禮，祝福參加活動的新人2020929（愛你愛你久又久）。（圖／記者張塵攝，2020.05.26） 剛告白2020520的心動時刻，單身的您是不是想趁勝追擊，繼去年情定澎湖灣活動大受好評之後，澎湖縣政府決定延續海島的情緣，取今年2020年（諧音愛你愛你），在9月29日這天辦理沙灘婚禮，祝福參加活動的新人2020929（愛你愛你久又久），有興趣的單身男女即日起至8月31止接受線上報名。



▲澎湖縣政府商借軍事秘境彈藥庫「銅牆鐵壁」作為婚紗拍攝點之一，象徵雙方堅貞的愛情如銅牆鐵壁一般。（圖／記者張塵攝，2020.05.26） 陳美齡表示，今年活動將以貝殼教堂沙灘婚禮和情定晚宴為主軸，並準備15項甜蜜新婚好禮贈送給新人，另外安排專業婚紗公司帶著新人前往澎湖的經典景點拍攝婚紗照，其中最難得的大亮點就是商借澎湖軍事秘境彈藥庫「銅牆鐵壁」作為婚紗拍攝點之一，象徵雙方堅貞的愛情如銅牆鐵壁一般。





另外 9月29日當晚還會在林投沙灘，施放五分鐘的浪漫煙火為新人帶來滿滿的祝福﹔澎湖縣政府提醒民眾，預期今年的活動報名會相當熱絡，但因為名額有限，會評估報名者資格以及活動行銷需求，從眾多報名者中挑選出20對新人參加，民眾若接獲縣府報名審核結果通知，並依規定繳交紙本資料才算報名成功，活動報名簡章請參閱澎湖Travel網站。



