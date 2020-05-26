萊爾富的本體是什麼？眾秒推「2大重點」：樂勝全家、711

▲有網友認為萊爾富的茶葉蛋是「所有超商裡最好吃的」（示意圖／記者郭政隆攝影）

台灣超商的高密度在全球名列前茅，對民眾而言相當便利。今（ 26 ）日就有網友表示，很多人說肯德基的本體是蛋塔，「那麼萊爾富的本體是什麼？」引發熱議，有網友認為萊爾富的本體是「茶葉蛋」，也有網友認為是網購取貨站。有網友在 PTT 八卦板（ Gossiping ）以「萊爾富的本體是什麼」為題發文，表示「肯德基的本體是蛋塔，那萊爾富的本體是什麼？網購取貨站嗎？」對此，許多網友秒推「茶葉蛋」，網友們紛紛表示「我會想到茶葉蛋 不知道為什麼」、「茶葉蛋 所有超商裡最好吃的」、「茶葉蛋真的特別大顆」、「茶葉蛋啦」、「萊爾富裡面有股特別的茶葉蛋香氣」、「想到茶葉蛋+1 也不知道為何」、「茶葉蛋比較好吃」。也有網友不少網友認為，萊爾富的本體是「網購取貨站」，認為萊爾富「常常取貨免運」、「取貨超讚」、「還真的取貨站」、「跟ok都是網購取貨站而已吧」、「第一個想到的還真的是取貨」、「蝦皮取貨運費最低」、「蝦皮取貨站無誤」、「最近幾次去都是免運取貨」。還有網友認為萊爾富的本體是「韓式泡麵機阿 還有附屬炸雞店」、「舊版波蜜果菜汁跟微波食品」、「折扣比較多」、「熱狗常常特價 買一送一開心」、「國泰世華ATM」、「最近好像在賣石斑？」、「國軍營區」、「光泉商品大本營，夏天冰的特價比較漂亮」、「蘋果紅茶啊」（編輯：陳煜）