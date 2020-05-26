租套房必問房東啥？過來人曝「勸世要點」：天堂地獄之隔

▲有網友在 PTT 女孩版提到，租套房有哪些必問房東的問題？貼文立刻引發熱議，更釣出過來人警世苦勸必問「一重點」。（圖／翻攝自 PTT ）

▲有網友在 PTT 女孩版提到，租套房有哪些必問房東的問題？貼文立刻引發熱議，更釣出過來人警世苦勸必問「一重點」。（圖／翻攝自 PTT ）

市區房價居高不下，許多為了工作到外地打拚的小資族，也會選擇套房式租屋，節省日常的開銷。近日就有網友在 PTT 女孩版提到，租套房有哪些必問房東的問題？貼文立刻引發熱議，更釣出過來人警世苦勸必問「一重點」。原 PO 以「租套房必問房東的問題？」為題，貼文提到自己是新手租屋族，想請問有經驗的租屋族，租獨立套房有哪些事先需詢問房東的問題？並依序列出目前想到的問題包括：網路速度、房租是否包含水費、洗衣機有無烘衣功能、熱水器是瓦斯或電熱水器、是否有獨立門牌和水電表等。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「凶宅否？」「問垃圾怎麼處理」、「很多租屋人都沒注意到熱水器位置」、「電燈電器壞了怎麼處理，誰負擔費用」、「有沒垃圾代收、是不是水泥隔間，另外我覺得走進大樓和房間的第一個感覺很重要」。對此，有過來人回應貼文指出，「看你租多高級，不然網路都是共用的，大多有包水電，就是看獨立電表，熱水器也是電熱水器，洗衣機、烘衣機通常是投幣式」，不過該網友強調，租套房最先要考慮的是，這棟樓的其他住戶水準，可以問房東大概都是租什麼人，以及晚上是否會很吵，還有房間隔音好不好、附近有無擾人睡眠的設施，甚至鄰居的水準跟公德心；許多網友心有戚戚焉表示「好鄰居真的很重要」、「天堂地獄之隔」。（編輯：賴詠璿）