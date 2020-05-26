3000元振興券「不排富」是對or錯？律師曝想法：各取所需

新冠肺炎疫情造成全球經濟活動重創，對此，台灣除了日前已經執行的紓困方案以外，也將擬定要發放3000元振興券，且暫定沒有排富與年齡限制，全民皆有。對此，律師林智群也認為振興券目的是「刺激消費」，因此這樣的方向是正確的。
國發會主委龔明鑫昨（ 25 ）日受訪提到，目前「振興券」初步規劃方向是每人支付1000元換3000元振興券，沒有排富及年齡限制，在實體通路使用，雖然還沒定案，但的確是往規模擴大的方向研議。
律師林智群也認為，「振興券目的是『刺激消費』，不是『紓困』，不排富、全民都有，是正確的」。他也覺得，「振興券運用得當的話，其實也有紓困的效果」。
林智群也給出假設建議，「如果振興券是不記名，可轉讓，其實想換現金買米的窮人，也可以拿振興券賣給需要用的人，用1000元換面額3000元的振興券，拿這個券以2000元賣出，想買米的窮人可以變現賺1000元，想消費吃吃喝喝買高鐵票的人可以省1000元，各取所需，沒什麼不好」。（編輯：潘毅）
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