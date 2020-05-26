外籍學生淪廉價工！明道大學在Reddit引熱議　台人：太扯

▲美國網友討論明道大學的外籍生不當打工事件。（圖／翻攝自 Reddit ）

明道大學 2018 年招收 40 位我國非洲友邦史瓦帝尼的外籍留學生，這群外籍生懷抱留學夢來台灣，結果卻被安排到冷凍工廠剝雞皮，每周 5 天、每天 8 小時，必須待在低於攝氏 10 度的冷凍工廠工作。事情在日前曝光後引發外界討論，相關話題甚至登上美國網路討論區「Reddit」。綜合媒體報導，這起引介學生不當打工的爭議發生在 2018 年，事情率先被史瓦帝尼的媒體披露後，教育部介入要求停止學生在冷凍工廠的工作。這批學生隨後繼續留在台灣念書，明道大學輔導他們提供其他的工讀機會。不過日前校方與學生因學雜費減免方式談不攏，學生向教育部投訴後，才讓事件在台灣媒體曝光，並進而引發美國網友關注。有「美國 PTT 」之稱的網路討論區「 Reddit 」今日也轉貼了相關新聞，並直接以史瓦帝尼學生被「騙去」冷凍工廠工作描述此事，底下更有超過 1,200 則留言。而有台灣網友將消息傳回 PTT ，台灣網友紛紛留言回覆說，「有夠惡質」、「真丟臉」、「工廠這麼缺人喔」、「Taiwan can help？」、「還好台灣沒有棉花田」。根據《中國時報》報導，明道大學祕書長詹國華表示，學校有過濾廠商和工作環境，而學生願意去打工也是自己有意願，絕無逼迫。另外在政策不允許後，便已經立即停止，輔導學生選擇其他工讀方案，並提供學雜費減免的優惠。（編輯：倪浩軒）